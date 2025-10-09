تكنولوجيا: ظهور Motorola Edge 70 في القوائم قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد Edge 70، الذي يُعرف في الصين باسم Moto X70 Air، في الخامس من نوفمبر، إلا أن الهاتف ظهر بشكل مفاجئ على موقع أحد متاجر التجزئة في بولندا قبل الموعد الرسمي للإعلان. وقد تضمن الإدراج قائمة مفصلة بالمواصفات وصورًا متعددة للجهاز.

جاء الهاتف في اللون الأخضر، ومن المقرر أن يبلغ قياسه 160 × 75 × 6 ملم، مما يجعله أطول قليلًا من كل من Samsung Galaxy S25 Edge وiPhone Air، وأسمك بفارق بسيط قد لا يكون ملحوظًا في الاستخدام اليومي. كما تشير القائمة إلى أن وزن الهاتف يبلغ 170 جرامًا، وهو أعلى قليلًا من منافسيه.

يتميز Edge 70 بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصات بدقة 1220 × 2712 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن ناحية الكاميرات، سيحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، مع دعم التثبيت البصري للصورة (OIS) في العدسة الرئيسية.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4 من كوالكوم، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

كما سيحتوي على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير تتفوق على بطاريات S25 Edge وiPhone Air من حيث السعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 68 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

وتؤكد القائمة أيضًا دعم الهاتف لشريحتي اتصال، إحداهما Nano-SIM والأخرى eSIM، بينما سيعمل بنظام Android 16 مباشرة من العلبة، مع واجهة Hello UI الخاصة بموتورولا.

