تكنولوجيا: تسريب موعد إطلاق سلسلة Huawei Mate 80 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث التسريبات إلى أن سلسلة Huawei Mate 80 قد تُعلن رسميًا في شهر نوفمبر، وفقًا للمسرب الشهير Digital Chat Station على منصة Weibo.

ومع ذلك، يبقى احتمال تأجيل الإطلاق إلى ديسمبر قائمًا، لكن يبدو أن الخطة الحالية تركز على نوفمبر كموعد مبدئي.

من المتوقع أن تتوفر هواتف Mate 80 بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والفيروزي، بينما تؤكد التسريبات أن هواوي ستكشف أيضًا في الحدث نفسه عن جهاز “لوحي 2 في 1”، دون توضيح دقيق لماهية هذا المنتج حتى الآن.

وسيتوفر هذا الجهاز الغامض بخياري ألوان الفضي والرمادي. وتشير تسريبات سابقة إلى أن سلسلة Mate 80 ستحصل على تصميم جديد كليًا لمنطقة الكاميرات الخلفية، وهو ما يظهر في الصورة المسربة المتداولة مؤخرًا.

كما يُتوقّع أن تأتي الأجهزة الجديدة بدعم شحن سريع بقدرة 100 واط، إلى جانب معالج Kirin جديد، وربما يحتوي أحد الطرازات على نظام تبريد نشط مدمج لتحسين الأداء تحت الضغط.

المصدر