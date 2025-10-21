تكنولوجيا: AORUS تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض GITEX Global 2025 بدبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت AORUS، العلامة الرائدة من شركة جيجابايت، في فعاليات معرض GITEX Global 2025 بدبي، حيث استعرضت أحدث منتجاتها وحلولها التقنية الموجهة لعشاق الألعاب والمبدعين، مؤكدة حضورها القوي في سوق الشرق الأوسط.

تركيز على لوحات Stealth وX3D الجديدة

قدّمت AORUS في جناحها مجموعة من اللوحات الأم الجديدة بتصميمات محسّنة، أبرزها لوحات X870 Stealth وB850 Stealth بتصميم أبيض أنيق ومنافذ خلفية مرتبة، بالإضافة إلى لوحة X870E Master X3D التي تقدم أداءً فائقًا لعشاق الألعاب بدعم أحدث معالجات AMD. كما تم عرض لوحة X870E Xtreme AI Top التي تدمج نظام AORUS AI Top الذكي.

شاشات OLED وملحقات الألعاب

عرضت الشركة شاشة AORUS CO49DQ العملاقة بقياس 49 بوصة وبدقة 5120×1440، مع دعم تقنيات OLED ومكبرات صوت مدمجة وحركة عمودية مرنة. كما تم استعراض شاشات OLED وIPS مختلفة بمعدلات تحديث تصل إلى 500 هرتز لتلبية احتياجات اللاعبين المحترفين.

بطاقات RTX 5000 وصناديق Stealth

استعرضت AORUS أحدث بطاقات الرسومات من سلسلة RTX 5000 بتصميمات متعددة، منها Windforce وMaster وXtreme المزودة بتبريد سائل، إلى جانب صناديق حاسب مخصصة لدعم لوحات Stealth ووحدات تخزين عالية الأداء من جيجابايت.

أجهزة محمولة لأداء فائق

ضمن فئاتها المتنوعة، كشفت الشركة عن أحدث حواسبها المحمولة من سلاسل Gigabyte، Aero، وAORUS Master، المجهزة ببطاقات RTX 5070، 5070Ti، 5080، و5090 لتوفير أداء يناسب جميع الفئات من المستخدمين.

ختام الجولة

اختتمت AORUS مشاركتها في المعرض بعرض شامل لأحدث تقنياتها، مؤكدة التزامها بدعم الابتكار في عالم الألعاب والحوسبة عالية الأداء، مع وعدٍ بمراجعات وتجارب تفصيلية لاحقًا لعدد من هذه المنتجات.