تكنولوجيا: تسريب مزيد من تفاصيل سلسلة OPPO Reno15 Pro Max

تستعد شركة OPPO للإعلان عن هواتف Reno15 وReno15 Pro وReno15 Pro Max في الصين قبل نهاية العام، على أن تصل النسختان الأولى والثانية إلى الأسواق العالمية مطلع العام المقبل، بينما سيبقى إصدار Pro Max حصريًا للسوق الصيني لأسباب غير معروفة حتى الآن.

ووفقًا لتسريب جديد قادم من الصين، ظهرت تفاصيل إضافية حول السلسلة المرتقبة. سيأتي هاتف Reno15 بشاشة قياس 6.31 بوصة، بينما سيحمل Reno15 Pro شاشة أكبر قليلًا بحجم 6.59 بوصة. أما النسخة الأضخم Reno15 Pro Max فستضم شاشة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K وتقنية LTPO مع حواف نحيفة جدًا من جميع الجوانب.

وبالحديث عن Reno15 Pro Max، فقد كُشف عن تفاصيل نظام التصوير بالكامل. سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL HP5، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، إحداهما للتصوير بزاوية واسعة والأخرى للتقريب البصري (Periscope Telephoto)، وكلتاهما تستخدمان مستشعر Samsung ISOCELL JN5.

كما سيأتي الهاتف بإطار معدني أنيق، وتشير التسريبات السابقة إلى أنه سيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة تبلغ سعتها نحو 6500 مللي أمبير.

أما الإصدار الأساسي Reno15 فسيتميز بتصميم نحيف وخفيف، لكنه لن يحتوي على بطارية كبيرة.

