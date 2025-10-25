انت الان تتابع خبر خلف المقود الافتراضي: حين تذوب الحدود بين اللعب والقيادة والان مع التفاصيل



هذه التجربة لم تعد حكراً على كريم، بل يعيشها ملايين حول العالم. ألعاب السيارات التي تحاكي القيادة تحوّلت من مجرد وسيلة ترفيه إلى صناعة ضخمة، تجمع بين التقنية والرياضة والتدريب. بعض المدارس المتخصصة في سباقات المحركات باتت تستخدم أجهزة المحاكاة لتدريب السائقين قبل جلوسهم خلف المقود الحقيقي، ما يوفّر تكاليف هائلة ويقلل المخاطر.

ومع أول منعطف حاد، اهتز المقود بين يديه، فشعر بارتجاف يشبه تماماً ارتجاف عجلات حقيقية تلامس الأسفلت. في تلك اللحظة، أدرك كريم أنه لم يعد يلعب… بل يقود.

صناعة قائمة بذاتها

خلف هذه الألعاب وُلد عالم اقتصادي كامل. هناك شركات متخصصة في إنتاج مقاعد محاكاة، مقودّات عالية الحساسية، أنظمة اهتزاز، وحتى شاشات بانورامية تغمر اللاعب في تجربة بصرية لا مثيل لها. كما ظهرت بطولات احترافية في سباقات المحاكاة يتابعها الملايين عبر الإنترنت، ويشارك فيها سائقون افتراضيون أصبحوا نجوماً عالميين، وبعضهم انتقل لاحقاً إلى سباقات حقيقية على الحلبات.

نافذة لصناعة السيارات

الأمر لم يقف عند حدود الترفيه أو البطولات. فشركات السيارات العالمية باتت تعتبر هذه المنصات مختبراً لفهم سلوك المستهلكين. ومن خلال مراقبة اللاعبين، تستطيع الشركات معرفة الأنظمة المساعدة التي يفضلون، والتصاميم التي تجذبهم، وكيف يتعاملون مع المواقف الطارئة. بعض الشركات ذهبت أبعد من ذلك، حيث أدخلت نماذج سياراتها التجريبية داخل الألعاب قبل أن تطرحها في الأسواق، لتجمع بيانات تساعدها في تحسين المنتج.

