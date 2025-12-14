انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني يقترح موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عقد مساء اليوم، اجتماعًا في مقر رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس"، مبينا ان "المجلس السياسي الوطني بارك مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات".

وأشاد المجلس "الجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية للدورة النيابية السادسة".

وبين ان "المجتمعين بحثوا الاستحقاقات الدستورية ورؤية المجلس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، والتحديات التي ستواجهها"، موضحا انهم "اكدوا أهمية التواصل مع الشركاء السياسيين للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي، وتحديد الأولويات الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي".

ودعا المجلس السياسي الوطني "رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب الرئيس ونائبيه"، مقترحًا أن "يكون موعدها قبل يوم 25 كانون الأول الحالي، عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور".

