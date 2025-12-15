300 قتيل فلسطيني في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مقتل أكثر من 300 فلسطيني بهجمات إسرائيلية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و663 قتيلاً، و171 ألفاً و139 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي: «إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية، 9 شهداء، بينهم 5 جُدد، و4 انتشال، إضافة إلى 45 مصاباً».

أمنياً، استهدف قصف إسرائيلي بناء سكني وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قتل فلسطينياً اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع وشكل تهديدا على قواته».

وقالت مصادر فلسطينية، إن «مسيرة انتحارية» إسرائيلية ضربت غرفة في بناء سكني، وسط مدينة خان يونس.

وشنت الطائرات الإسرائيلية صباح أمس، غارات على مدينة رفح، جنوبي القطاع، كما شنت غارات داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس.

كما شهدت المنطقة الشمالية لمدينة رفح إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية المنتشرة على الحدود، بينما استمر إطلاق النار أيضاً في جنوب شرق خان يونس.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً عنيفاً على المناطق الشرقية لمدينة غزة، تزامن مع سماع دوي انفجارات كبيرة في أرجاء المدينة، حسب مصادر محلية فلسطينية.

وفي السياق، اعتقلت بحرية الجيش الإسرائيلي، أمس، 4 صيادين فلسطينيين، أثناء عملهم في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع تفجير عدد من مراكب الصيد، وسط إطلاق نار كثيف.

وتواصل القصف المدفعي وعمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية من القطاع، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.