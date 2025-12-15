الجيش السعودي تاسع أقوى الجيوش عالميا في 2025

كشف تصنيف جديد نشره موقع «slashgear» أن جيش المملكة العربية السعودية احتل المرتبة التاسعة عالميا للعام 2025، حيث أنفقت المملكة ما يُقدّر بـ80.3 مليار دولار (301.0 مليار ريال سعودي) على النفقات العسكرية في عام 2024، ما جعلها سابع أكبر دولة إنفاقًا في ذلك العام.

سياسة عسكرية محايدة

ولطالما اتسمت سياستها العسكرية بالحياد، إلا أنها أبدت اهتماما راسخا بتخزين الأسلحة والأنظمة العسكرية. وتحرص المملكة باستمرار على شراء المعدات والأسلحة الحيوية من الولايات المتحدة وغيرها، وفي العقد الأخير، أصبحت المملكة أكثر استعدادا للمشاركة الفعالة في النزاعات الخارجية.

صناعة الأسلحة قطاع حديث

تعد صناعة الأسلحة في السعودية قطاعا حيويا ومتناميا، يحظى بدعم كبير من الدولة بهدف توطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وذلك كجزء من مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويقود هذا القطاع كيانان رئيسيان هما الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، وهي الجهة التنظيمية والمُشرعة للقطاع، والمسؤولة عن وضع السياسات والإستراتيجيات لتمكين وتطوير الصناعات العسكرية المحلية.

وكذلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الذراع الصناعية والاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تعمل «SAMI» على بناء شراكات إستراتيجية ونقل التقنيات والمعرفة، ولديها عدة شركات تابعة مثل «SAMI Advanced Electronics» (سابقا شركة الإلكترونيات المتقدمة).

11 عالميا في الأصول الجوية

وتحتل المملكة المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث امتلاك الأصول الجوية، بإجمالي 914 طائرة، معظمها مُخصصة لسلاح الجو. ورغم عدم امتلاكها وجودا بحريا كبيرا، إلا أن امتلاكها للمعدات الجوية الأمريكية يُتيح لها مزايا تكنولوجية هائلة.

ويعتمد الأسطول الجوي السعودي على مجموعة من الطائرات المتطورة، وتشمل مقاتلات F-15 التي تشكل العمود الفقري للقوة الجوية السعودية، حيث تمتلك المملكة ثاني أكبر أسطول من طائرات F-15 في العالم، بما في ذلك طرازات F-15C/D وطراز F-15SA المتقدم، بإجمالي حوالي 210-211 طائرة. وطائرة «يوروفايتر تايفون» (Eurofighter Typhoon) التي تمتلك القوات الجوية السعودية أكثر من 72 طائرة منها، وكذلك طائرة «تورنيدو» (Tornado): جزء مهم من الأسطول الجوي الهجومي.

وقريبا ستحصل المملكة على طائرة F-35 إذ وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بيع الطائرات للرياض، بحسب إعلان رسمي في البيت الأبيض في نوفمبر 2025.

أمريكا والصين في الصدارة

وتُعتبر الصين والولايات المتحدة أقوى جيشين في العالم، وروسيا، رغم أدائها المتواضع في الحرب الأوكرانية، لا تزال قوة عسكرية هائلة.

وتمزج الدول القومية بين الدبلوماسية والقوة العسكرية لتحقيق مصالحها الإستراتيجية في الخارج. وتُعد الصين من أبرز الخصوم العسكريين والدبلوماسيين الذين تتعامل معهم الولايات المتحدة اليوم. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا في عدة مناطق، لا سيما تايوان وبحر الصين الجنوبي.

أقوى جيوش العالم لعام 2025

1. الولايات المتحدة

2. الصين

3. الهند

4. روسيا

5. كوريا الجنوبية

6. فرنسا

7. المملكة المتحدة

8. ألمانيا

9. السعودية

10. إيطاليا