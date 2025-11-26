تشات جي.بي.تي نحو أحد أكبر منصات الاشتراك عالميًا بحلول 2030

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 14 ساعة

ذكر موقع ذي إنفورميشن، نقلًا عن مصدر مطلع، أن شركة أوبن إيه.آي تتوقع وصول عدد مستخدمي النسخة المدفوعة من تطبيق تشات جي.بي.تي إلى ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعيًا بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن الشركة تراهن على اشتراك نحو 8.5% من أصل 2.6 مليار مستخدم نشط أسبوعيًا خلال السنوات المقبلة، ما سيضع تشات جي.بي.تي ضمن أكبر المنصات العالمية من حيث عدد المشتركين المدفوعين.

وبحسب الأرقام الواردة، دفع نحو 35 مليون مستخدم — أي ما يمثل 5% من قاعدة المستخدمين الأسبوعية — اشتراكات في باقات “بلس” أو “برو”، التي تتراوح أسعارها بين 20 و200 دولار شهريًا، وذلك حتى يوليو الماضي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير، كما لم ترد أوبن إيه.آي على طلب للتعليق.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر لرويترز إلى أن إيرادات الشركة السنوية يُتوقع أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية هذا العام، رغم ارتفاع الخسائر نتيجة النفقات الكبيرة على البحث والتطوير وتشغيل نموذج تشات جي.بي.تي.

كما لفت ذي إنفورميشن إلى أن أوبن إيه.آي حققت إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 16% عن إيرادات العام الماضي، فيما أنفقت الشركة 2.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وتتوقع الشركة أن يأتي قرابة 20% من إيراداتها المستقبلية من المنتجات الجديدة، مثل ميزات التسوق والإعلانات، بعد طرح مساعد شخصي للتسوق داخل تشات جي.بي.تي، في خطوة قد تفتح المجال أمام نماذج ربحية جديدة تعتمد على الإعلانات أو العمولات.