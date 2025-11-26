الصين تمنع "بايت دانس" من استخدام رقائق إنفيديا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 5 ساعات

ذكرت صحيفة (ذا إنفورميشن)، اليوم الأربعاء، نقلا عن اثنين من موظفي بايت دانس أن الجهات التنظيمية الصينية منعت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك من استخدام رقائق إنفيديا في مراكز بيانات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن بايت دانس اشترت في 2025 رقائق من إنفيديا أكثر من أي شركة صينية أخرى، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لضمان قوة حوسبة لمستخدميها الذين يزيد عددهم عن مليار وسط مخاوف من أن واشنطن قد تحد من الإمدادات.

ويسلط قرار السلطات الصينية الضوء على جهود بكين لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، والتي زادت مع تشديد واشنطن القيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مقربة من الجهات التنظيمية في مجال التكنولوجيا في الصين أن تلك الجهات طلبت من الشركات المحلية في أغسطس آب وقف الطلبيات الجديدة من رقائق إنفيديا، ودفعت منذ ذلك الحين الشركات إلى اعتماد معالجات محلية.

وقال متحدث باسم إنفيديا لرويترز “المشهد التنظيمي لا يسمح لنا بتقديم وحدة معالجة رسوم تنافسية لمراكز البيانات في الصين، وتركنا هذه السوق الضخمة لمنافسينا الأجانب الذين ينمون بسرعة”.

ولم ترد بايت دانس على طلبات رويترز للتعليق بعد.

وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن الحكومة الصينية أصدرت توجيهات تطلب من مشروعات مراكز البيانات الجديدة التي تلقت أي أموال من الدولة استخدام رقائق ذكاء اصطناعي محلية الصنع فقط.

وتعمل الصين على تسريع خططها لبناء منظومة بديلة للذكاء الاصطناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، حتى مع هدنة هشة في التوتر التجاري مع واشنطن.

ومنعت واشنطن مبيعات رقائق إنفيديا الأكثر تطورا إلى الصين، وسمحت فقط بإصدارات محدودة القدرة مثل (إتش.20). وكانت إنفيديا طرحت شريحة خاصة بالصين، لكن الطلب عليها كان ضعيفا، إذ اختار بعض شركات التكنولوجيا الكبرى عدم تقديم طلبيات شراء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بعد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ إن واشنطن “ستسمح لهم بالتعامل مع إنفيديا ولكن ليس فيما يتعلق بالرقائق الأكثر تقدما”.