كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخها الفضائي الرابع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 3 ساعات

أظهر بث مباشر على يوتيوب من قبل معهد كوريا لأبحاث الفضاء أن كوريا الجنوبية نجحت، اليوم الأربعاء، في إطلاق صاروخها الفضائي الرابع المصنع محليا (نوري) ووضعت أكثر من عشرة أقمار صناعية في مدارها، مسجلة بذلك أول إطلاق مشترك لها مع شركة خاصة.

بدأت كوريا الجنوبية برنامج الصواريخ نوري في 2021، ولكن في أحدث عملية إطلاق قادت شركة هانوا إيروسبيس المحلية عملية تصنيع وتجميع الصاروخ، باستخدام تكنولوجيا منقولة من الحكومة.

