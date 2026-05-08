تكنولوجيا: لينوفو تطلق حواسيب محمولة أرخص بشاشة 14 بوصة وتقنية OLED بتردد 120 هرتز عالميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو أخيرا في بيع إصدارات بأسعار معقولة ومخفضة من حاسوبها المحمول الجديد مقاس 14 بوصة الذي يعمل بمعالجات سنابدراجون X2 المتطورة على مستوى العالم حيث يمكن الآن تخصيص جهاز Yoga Slim 7x الذي يحمل الرمز 14Q8Y11 بخيارات متعددة تشمل معالج سنابدراجون X2 بلس X2P-42-100 وسنابدراجون X2 إيليت X2E-80-100 بالإضافة إلى النسخة الأقوى X2E-88-100 ويأتي هذا الإطلاق بعد مرور أكثر من شهر بقليل على تحديث السلسلة ورغم وعود لينوفو السابقة خلال معرض CES 2026 في شهر يناير بتوفير الجهاز في الولايات المتحدة بسعر 949 دولارا إلا أن هذا لم يتحقق في البداية مما أصاب بعض المستخدمين بخيبة أمل مؤقتة

وبدلا من السعر الموعود طرحت لينوفو الجهاز في البداية بسعر مرتفع بلغ 1739 دولارا أمريكيا نظرا لتوفره حصريا بأعلى التكوينات التي جمعت بين المعالج الأقوى وسعة 32 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية وللأسف ارتفع سعر هذه النسخة المحددة بنسبة 9% ليصل إلى 1899 دولارا ولكن لحسن الحظ يتوفر الجهاز الآن بنسخة أساسية أرخص تبدأ من 1099 دولارا وتضم معالج سنابدراجون X2 بلس مع 16 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وشاشة OLED بدقة 1200 بكسل كما يمكن للمستخدمين الترقية إلى معالج سنابدراجون X2 إيليت مقابل زيادة قدرها 160 دولارا وهو الطراز الذي يعتبر الخليفة المباشر لإصدار العام الماضي الذي يباع حاليا بحوالي 939 دولارا

وتزود لينوفو جميع الأجهزة التي تعمل بمعالجات سنابدراجون X2 ببطارية قوية تبلغ سعتها 70 واط في الساعة لضمان أداء مستمر طوال اليوم كما توفر لينوفو مرونة كبيرة في التخصيص حيث يمكن ترقية الطرازات الأرخص لتدعم سعة 32 جيجابايت من الذاكرة ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت بالإضافة إلى إمكانية اختيار شاشة OLED فائقة الدقة بوضوح 2.8K تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتصل ذروة سطوعها إلى 1100 شمعة وينطبق هذا التنوع في الخيارات على الأسواق العالمية الأخرى أيضا حيث يبدأ سعر الجهاز الآن في أستراليا من 2049 دولارا أستراليا وفي كندا من 1649 دولارا كنديا وفي المملكة المتحدة من 1050 جنيها إسترلينيا بينما يتراوح السعر في منطقة اليورو بين 1250 و 1649 يورو