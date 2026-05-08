تكنولوجيا: TCL تطلق تلفازها الذكي الجديد بشاشة RGB Mini-LED وسطوع مذهل يصل إلى 9000 شمعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أتاحت TCL أجهزة التلفاز الذكية الجديدة RM9L 4K UHD HDR RGB-Mini LED للشراء رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الطراز الذي تم الكشف عنه في بداية عام 2026 ويبدو أنه يتشابه كثيرا مع إصدار Q10M Ultra المخصص للسوق الصيني وتتوفر هذه الشاشات بأحجام ضخمة تصل إلى 115 بوصة ويمكن العثور عليها لدى بعض تجار التجزئة حيث يباع طراز 85 بوصة بسعر 5999 دولارا وطراز 98 بوصة بسعر 8999 دولارا بينما يصل سعر الإصدار العملاق 115 بوصة إلى 24999 دولارا وفي المقابل تعرض متاجر بيست باي نفس الأجهزة بأسعار أعلى حيث يتوفر طراز 85 بوصة بسعر 7999 دولارا وطراز 98 بوصة بسعر 9999 دولارا وطراز 115 بوصة بسعر 29999 دولارا

ورغم أن الشركة لم تطلق هذه الأجهزة رسميا حتى الآن في السوق الأوروبي إلا أنها ظهرت بالفعل لدى بعض متاجر التجزئة حيث من المتوقع أن تباع إصدارات 85 و 98 و 115 بوصة بأسعار 7999 و 10999 و 19999 يورو على التوالي ويأتي تلفاز RM9L الرائد بدقة عرض 4K مع معدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتز ومسرع ألعاب يدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 288 هرتز لتقديم تجربة لعب فائقة السلاسة وتستخدم جميع الأحجام الثلاثة لوحات CSOT WHVA المتطورة لتقليل التوهج والانعكاسات المزعجة لضمان رؤية واضحة من زوايا متعددة ولضمان معالجة واجهة Google TV بسلاسة فائقة وتشغيل الميزات الذكية بسرعة ودون أي تأخير يعتمد النظام الداخلي بالتأكيد على سعة كافية من أي ذاكرة عشوائية سريعة

ويتميز هذا التلفاز الذكي الجديد بقدرات إضاءة استثنائية حيث يحتوي الإصدار مقاس 98 بوصة على أكثر من 5600 منطقة تعتيم لضمان تباين مذهل وعمق في اللون الأسود ويقدم النظام ككل مستوى سطوع فائق يصل إلى 9000 شمعة مما يجعله مثاليا حتى في الغرف شديدة الإضاءة بالإضافة إلى تغطية لونية مثالية بنسبة 100 بالمائة من نطاق BT.2020 الواسع ودعم تقنية Dolby Vision IQ لتحسين الصورة تلقائيا بناء على إضاءة الغرفة ويمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى تطبيقات البث المباشر الشهيرة والمفضلة لديهم من خلال واجهة جوجل تي في المدمجة والمدعومة بميزات جوجل جيميني الذكية لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد توفر هذه الشاشات الرائعة في الأسواق الأوروبية والعالمية