ميزات جديدة في "تليغرام"

بغداد - ياسين صفوان - وأشار الخبراء في "تليغرام" على أن التحديث الجديد يركز على أدوات الإشراف على التعليقات والاستبيانات التي ينشرها المستخدمون، بالإضافة إلى توسيع قدرات محرر النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إزالة تفاعلات الحسابات الآلية (البوتات):

تسهّل هذه الميزة الجديدة للمسؤولين عن القنوات في "تليغرام" عملية حذف التعليقات والإعجابات التي تضعها "البوتات" بشكل جماعي تحت رسائل المستخدمين على المنشورات، وحظر الحسابات الآلية المشتركة بالقنوات، إذ يمكن لصاحب القناة إزالة هذه التفاعلات بسرعة وحظر حسابات الحسابات الآلية ببضع نقرات فقط.

حماية الاستطلاعات من التلاعب:

حصل "تليغرام" مع التحديث على ميزة جديدة تسهل على المستخدمين إمكانية "فلترة" استطلاعات الرأي التي ينشرونها عبر حساباتهم وقنواتهم، حيث يمكن تقييد التصويت للمستخدمين من دول معينة، أو لمشتركين معينين من حسابات مشكوك في أمرها، وذلك لمكافحة التلاعب بنتائج الاستطلاعات.

تخصيص محرر الذكاء الاصطناعي:

أصبح بإمكان مستخدمي "تليغرام" إنشاء أنماطهم الخاصة لتنسيق النصوص عبر المحرر المدعم بالذكاء الاصطناعي، ومشاركتها مع الآخرين، لتتناسب مع سياقات مختلفة من المحادثات الرسمية إلى غير الرسمية.

أصبح التحديث الجديد متاحا لمستخدمي "تليغرام" عبر الهواتف والأجهزة الذكية، لكن القائمين على التطبيق لم يصرحوا بشكل رسمي بعد عما إذا كان التحديث يحمل ميزات إضافية.