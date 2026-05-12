تكنولوجيا: سامسونج قد تُعيد القلم المدمج إلى هواتفها القابلة للطي الثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج على تطوير أفكار جديدة لهواتفها القابلة للطي ثلاثية الطي، وذلك رغم إيقاف Galaxy Z TriFold في عدة أسواق عالميًا.

وبينما تستعد الشركة لإطلاق الجيل التالي خلال العام المقبل، كشفت براءة اختراع جديدة رصدها David من xleaks7 عن تصميم يحمل إضافة لافتة.

وتوضح البراءة أن سامسونج تدرس دمج مكان مخصص لقلم S Pen داخل الهاتف نفسه، بحيث يُثبت مغناطيسيًا ويتم شحنه أثناء تخزينه، بطريقة مشابهة لما هو موجود في Galaxy S26 Ultra.

ولتحقيق ذلك، قد تضطر الشركة إلى تقليص عرض الجزء الأيسر من الشاشة القابلة للطي، وهو ما قد يجعل تصميم الهاتف يبدو غير متماثل بعض الشيء مقارنة بالشكل التقليدي للأجهزة القابلة للطي.

ورغم أن الأمر لا يزال مجرد براءة اختراع، ولا توجد أي ضمانات بتحوله إلى منتج فعلي، إلا أنه يؤكد اهتمام سامسونج بتوفير دعم أفضل لقلم S Pen في أجهزتها الثلاثية المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تخطط لجعل Galaxy Z TriFold 2 أنحف وأخف وزنًا من الجيل الحالي، وهو ما قد يزيد من صعوبة توفير مساحة داخلية مخصصة للقلم.

