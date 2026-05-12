تكنولوجيا: vivo وOppo وHonor تستعد لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بتصميم أعرض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عدة شركات أندرويد لدخول فئة الهواتف القابلة للطي ذات الشاشات العريضة، بالتزامن مع الشائعات التي تشير إلى اقتراب سامسونج من الكشف عن Galaxy Z Fold8 Wide خلال وقت لاحق من هذا العام.

كما كشفت تسريبات جديدة أن vivo وOppo وHonor تعمل حاليًا على تطوير أجهزة مشابهة بتصميم أعرض من المعتاد.

ووفقًا للمسرّب Smart Pikachu، سيأتي هاتف vivo X Fold6 بثنية شاشة أقل وضوحًا مقارنة بالأجيال السابقة، إلى جانب اعتماد تصميم شاشة أعرض في هواتف vivo القابلة للطي القادمة.

وفي تسريب منفصل، أشار المصدر نفسه إلى أن Oppo تختبر بالفعل هاتفًا قابلًا للطي بشاشة عريضة، ويخضع حاليًا لمراحل التقييم والتطوير الداخلية.

من جانب آخر، أفاد مسرّب آخر بأن Honor تعمل منذ فترة على هاتف قابل للطي بتصميم عريض، ومن المتوقع أن تكشف عنه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وكانت هواوي قد قدّمت مؤخرًا هاتف Pura X Max، الذي يُعد من بين الهواتف القابلة للطي ذات الشاشات الأعرض في السوق، رغم اعتماده على تصميم غير تقليدي.

وفي السياق نفسه، تستمر الشائعات حول تطوير أبل لهاتف آيفون قابل للطي بشاشة عريضة، قد يصل لاحقًا تحت اسم iPhone Ultra.

