تكنولوجيا: يوجرين تطلق شاحنا رفيعا جديدا مزودا بميزة الشحن الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت يوجرين شاحن Nexode Air 45W Charger Slim الجديد داخل الولايات المتحدة ويعتبر هذا الشاحن مضغوطا بشكل خاص بتصميم يشبه البسكويت ويتميز بتقنية الشحن الذكي وتم إطلاق هذا الملحق المصمم ليتناسب مع جيبك جنبا إلى جنب مع منتجات أخرى مثل شاحن Ugreen Nexode Air 65W GaN Charger لتقديم خيارات متنوعة تناسب الجميع وتضمن أداء مستقرا بنسبة 100%

ويحتوي شاحن Ugreen Nexode Air 45W Charger Slim على منفذ USB C واحد على أحد الجانبين ويجب أن يتيح لك الحد الأقصى لإنتاج الطاقة الذي يبلغ 45 واط شحن حاسوب MacBook Neo بنسبة 34% أو هاتف أبل المنتظر iPhone 17 بنسبة 70% خلال نصف ساعة فقط ويوفر الشاحن تقنية الشحن الذكي بأقصى طاقة بين 0% و 20% لتنخفض تدريجيا إلى الشحن البطيء بين 80% و 100% بالإضافة إلى دعم العديد من بروتوكولات الشحن السريع ورغم كفاءة الشاحن العالية إلا أن سرعة معالجة الأجهزة للطاقة تعتمد أيضا على سعة ما تملكه من ذاكرة عشوائية مدمجة لضمان استقرار النظام أثناء الشحن السريع

ويتميز الشاحن الجديد من يوجرين بتقنية التحكم بدرجة الحرارة ThermalGuard الخاصة بالشركة لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحمي ميزات الأمان الأخرى من مشكلات مثل الجهد الزائد والتيار الزائد وقصر الدائرة الكهربائية ويتميز هذا الشاحن المعتمد على تقنية GaN بهيكل مطلي بالمعدن بأبعاد متناسقة تبلغ 61x40x11.7 مليمتر ووزن يبلغ حوالي 53 جراما لتقديم تجربة استخدام آمنة وموثوقة تحافظ على الأجهزة المحمولة من أي تلف محتمل

ويمكنك الآن شراء شاحن Ugreen Nexode Air 45W Charger Slim عبر المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة بسعر يبلغ 39.99 دولارا ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الشركة ألمحت إلى خصم قادم على هذا الطراز الرائع بمناسبة حدث Prime Day خلال شهر يونيو من عام 2026 ليتيح للمستخدمين فرصة الحصول على هذه التقنية المتطورة بسعر أفضل بكثير