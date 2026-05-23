تكنولوجيا: شاشات OLED الخاصة بـMacBook Pro تدخل مرحلة الإنتاج الضخم الشهر المقبل استعدادًا للإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من كوريا الجنوبية عن اقتراب شاشات OLED الخاصة بأجهزة MacBook Pro القادمة من دخول مرحلة الإنتاج الضخم، بعدما نجحت Samsung Display في تحقيق معدل إنتاج يتجاوز 90%، فيما وصلت بعض خطوط التصنيع إلى 95%.

ووفقًا للتقرير، ستبدأ سامسونج إنتاج الشاشات وشحنها إلى مصانع تجميع أبل بداية من شهر يونيو المقبل، مع توقعات بإنتاج نحو مليوني وحدة.

وتُعد عملية تصنيع شاشات OLED للحواسب المحمولة أكثر تعقيدًا مقارنة بالهواتف الذكية، بسبب المساحة الأكبر للشاشة ومتطلبات السطوع والعمر الافتراضي وتجانس الألوان.

وفي السياق نفسه، تشير التسريبات إلى أن أبل قد تطلق جهاز MacBook Ultra خلال هذا العام أو العام المقبل، مع شاشة OLED تدعم اللمس، بينما يُتوقع أن يحصل الجيل الجديد من MacBook Pro على شاشة OLED أيضًا ولكن بدون دعم للمس.

