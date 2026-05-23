تكنولوجيا: موتورولا تطلق Razr Fold رسميًا في أمريكا وكندا وتوفر سلسلة Razr 2026 بالكامل في السوق الأمريكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت موتورولا رسميًا طرح سلسلة Razr 2026 بالكامل في الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة الطلب المسبق، بينما وصل هاتف Razr Fold إلى السوقين الأمريكي والكندي كأول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب من الشركة.

ويأتي Motorola Razr Fold بسعر 1900 دولار في الولايات المتحدة و2700 دولار كندي في كندا، مع تقديم هدايا مجانية للمشترين في السوق الأمريكي تشمل سماعات Moto Buds 2 Plus وأربع وحدات Moto Tag.

كما توفر موتورولا عرض استبدال يمنح خصمًا يصل إلى 500 دولار عند تسليم هاتف قديم، على أن يتوفر الهاتف لاحقًا عبر شركات الاتصالات المحلية.

وفي المقابل، يصل سعر Motorola Razr Ultra 2026 إلى 1500 دولار، مع نفس الحزمة المجانية الخاصة بـRazr Fold، لكن بحد أقصى 400 دولار ضمن عروض الاستبدال.

أما Motorola Razr+ 2026، فيتوفر بسعر 1100 دولار، وتحصل النسخة الأمريكية منه على سماعات Moto Buds Loop المرصعة بكريستالات Swarovski، إلى جانب خصم استبدال يصل إلى 300 دولار.

وبالنسبة لهاتف Motorola Razr 2026 الأساسي، فيأتي مع سماعات Moto Buds 2 Plus مجانًا، بالإضافة إلى عرض استبدال بقيمة تصل إلى 200 دولار.

وتتوفر هواتف السلسلة الجديدة عبر متجر موتورولا الرسمي، إلى جانب متاجر مثل Amazon وBest Buy وبعض شركات الاتصالات في الولايات المتحدة.

