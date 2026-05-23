تكنولوجيا: Verizon تتعاون مع ديفيد بيكهام لمنح عملائها تذاكر مجانية لكأس العالم 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Verizon عن طرح أكثر من 2500 تذكرة مجانية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك ضمن كونها الراعي الرسمي لخدمات الاتصالات في البطولة.

وأكدت الشركة أن هذه التذاكر ستغطي 64 مباراة تُقام في مختلف المدن الأمريكية المستضيفة، وستكون متاحة حصريًا لعملاء Verizon عبر خدمة Verizon Access داخل تطبيق My Verizon.

كما تعاونت Verizon مع نجم كرة القدم ديفيد بيكهام في حملة إعلانية جديدة، بهدف الترويج لطريقة حصول العملاء على “وصول مميز” إلى فعاليات كأس العالم 2026.

وستبدأ عملية توزيع التذاكر يوم 1 يونيو عند الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بنظام أسبقية الحجز، مع إتاحة فرص لفوز عدد من العملاء بتذاكر ذهبية تتيح لهم مشاهدة أجزاء من المباريات من قرب أرض الملعب.

لكن الشركة أوضحت أن التذاكر لا تشمل تكاليف السفر أو الإقامة، كما سيتم حصر إمكانية الحجز في المباريات التي تقع ضمن نطاق 150 ميلًا من عنوان المستخدم.

وفي خطوة إضافية، بدأت Verizon بتقديم اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة Fox One لعملاء الإنترنت المنزلي الجدد، بينما يمكن لمشتركي myPlan إضافة الخدمة مقابل 15 دولارًا شهريًا، وهي المنصة التي ستعرض مباريات كأس العالم 2026 داخل الولايات المتحدة.

