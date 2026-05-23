تكنولوجيا: آبل تختبر تصميمًا ثوريًا لآيفون 20 بشاشة منحنية بلا حواف.. وموجة تصميم جديدة قد تمتد إلى أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد المسربين الموثوقين في عالم التقنية أن هناك شاشات هواتف من الجيل القادم قيد الاختبار حاليًا، ومع تزايد التسريبات السابقة، ربط المتابعون هذه التصاميم بعدة هواتف رئيسية يُتوقع إطلاقها في عام 2027.

ووفقًا للتسريبات، يُعتقد أن أحد النماذج الأولية يعود إلى هاتف آيفون 19 برو أو إلى إصدار الذكرى العشرين المرتقب iPhone 20/XX، حيث تشير المعلومات إلى أن أبل تعمل على شاشة “quad-curved” منحنية من جميع الأطراف، ما يمنح الهاتف تصميمًا زجاجيًا سلسًا بالكامل مع حواف شبه غير مرئية.

وفي المقابل، يُرجَّح أن النموذج الثاني يعود لشركة هواوي، حيث تعمل الشركة على هاتف رائد بشاشة أعرض تمتد حتى الحواف مع تحسينات متقدمة في التصميم البصري، بما يعزز تجربة العرض على كامل الواجهة.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن شاومي قد تدخل المنافسة بهاتف جديد مزوّد بحواف فائقة النحافة قد تصل إلى 0.35 ملم، وهو ما قد نراه في هاتف Xiaomi 18.

ومع اشتداد المنافسة، يظل السؤال مطروحًا حول الشركة التي ستصل أولًا إلى مفهوم “الشاشة الكاملة” بلا حواف، إذ يرى البعض أن أندرويد قد يسبق أبل كما حدث في أجيال سابقة من الابتكارات.

ورغم هذه التوقعات، تؤكد المصادر أن هذه المعلومات ما زالت مبكرة وتعتمد على تسريبات سلسلة التوريد، وبالتالي فهي قابلة للتغيير.

