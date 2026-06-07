تكنولوجيا: شركة OnePlus تكشف رسميا عن هاتف Turbo 6X Pro ببطارية ضخمة ولون برتقالي مميز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus بشكل رسمي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Turbo 6X في السوق الصيني والتي تضم هاتفين هما النسخة القياسية ونسخة Turbo 6X Pro المتميزة وتستهدف الشركة بهذه السلسلة تقديم مواصفات قوية بأسعار اقتصادية للغاية حيث سيتم طرح الهواتف بمتوسط سعر يبلغ حوالي 1500 يوان صيني أي ما يعادل تقريبا 221 دولار لتنافس بقوة في أسواق الهواتف وتوفر خيارات ممتازة للمستخدمين

ويأتي هاتف Turbo 6X Pro الجديد بتصميم أنيق يشبه لغة تصميم هاتف OnePlus 15 المتاح بسعر 899 دولار حيث يتميز الجهاز بوحدة كاميرا خلفية ذات شكل مربع ويتوفر الهاتف بخيارين من الألوان هما الأسود الكلاسيكي واللون البرتقالي الجذاب والمثير للاهتمام مما يمنح الهاتف مظهرا عصريا وفريدا يلفت الأنظار ويجعله خيارا مفضلا للشباب والمستخدمين الباحثين عن الاختلاف

ويعد المعالج ونظام الطاقة من أبرز نقاط القوة في هذا الهاتف حيث زودت OnePlus طراز Pro ببطارية ضخمة للغاية تبلغ سعتها 8000 mAh لتقدم أطول فترة تشغيل ممكنة في هذه الفئة ويعتمد الهاتف في أدائه على معالج Dimensity 7400 Super المتوسط والمتطور من شركة ميديا تيك مدمجا مع شاشة عالية الوضوح من تصنيع شركة سامسونج وبدقة تبلغ 1.5K لتوفر تجربة بصرية ممتازة وسلسة أثناء الاستخدام اليومي والألعاب

ويتميز الهاتف بدعم مستويات حماية فائقة ومتكاملة ضد الماء والغبار بفضل حصوله على شهادات المقاومة بمعايير IP66 و IP68 و IP69 و IP69K مما يجعله قادرا على تحمل الظروف القاسية وتطرح الشركة الهاتف في ثلاثة خيارات من الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين تشمل 8GB مع 128GB أو 256GB بالإضافة إلى النسخة الأعلى بسعة 12GB مع 256GB وقد فتحت الشركة بالفعل باب الحجز المسبق للهاتف داخل الصين في انتظار الإطلاق الرسمي الكامل