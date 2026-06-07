تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ترقيات مذهلة للشاشة الثانوية في هاتف شاومي 18 برو الرائد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن خطط شاومي لإطلاق جيلها الجديد من الهواتف الرائدة Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18 Pro Max خلال شهر سبتمبر القادم لتكون بديلة لهواتف الجيل السابع الحالية التي لم تصل للأسواق الأوروبية وتستهدف شاومي إتاحة السلسلة الجديدة للمستخدمين حول العالم مع تقديم ترقيات هندسية ملحوظة تركز بشكل كبير على الشاشة الثانوية الفريدة الموجودة في الجهة الخلفية للهاتف بجانب الكاميرات المتطورة

وأشار المسرب الشهير سمارت بيكاتشو عبر منصة ويبو إلى أن الشاشات الخلفية من نوع أموليد في طرازي برو وبرو ماكس القادمين ستشهد تحسنا كبيرا في مستويات السطوع والوضوح بجانب زيادة حجمها بشكل غير مسبوق لتصل إلى 4 بوصة مقارنة بحجم 2.7 بوصة في هاتف شاومي 17 برو وحجم 2.9 بوصة في طراز برو ماكس السابق وستتمكن شاومي من تحقيق هذه الزيادة عبر تقليل الحواف المحيطة بالشاشة والتي كانت سميكة في الجيل الماضي

وتأتي هذه التسريبات لتكمل التركيز السابق على منظومة التصوير التي ستضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع شركة لايكا الشهيرة كما تحدثت التقارير عن ميزة غامضة مخصصة لحماية الخصوصية قد تدمجها شاومي في الهواتف الجديدة تشبه التقنيات المتوقعة في هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra القادم وإن كانت هذه الميزة تبدو أكثر منطقية عند تطبيقها على الشاشة الأمامية للهاتف

ورغم أن هذه التفاصيل لم يتم تأكيدها بشكل قاطع من مسربين آخرين مثل ديجيتال شات ستيشن ويجب التعامل معها بحذر إلا أن سلسلة شاومي 18 برو المنتظرة تعد بقفزة نوعية في سوق الهواتف الذكية وتوفر خيارا مبتكرا للمستخدمين الباحثين عن تصميم عملي يجمع بين الشاشات المزدوجة التفاعلية وأحدث تقنيات التصوير الاحترافي لتنافس بقوة في فئة الهواتف فائقة الرائد عالميا