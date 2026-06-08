تكنولوجيا: لينوفو تطلق لابتوب الألعاب المدمج Legion 5i 15IAX11 بشاشة أوليد فائقة السطوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بشكل رسمي لابتوب الألعاب الجديد Legion 5i 15IAX11 في السوق الأمريكي بعد إطلاقه الشهر الماضي في أسواق أوروبا وأستراليا وآسيا ويأتي هذا الجهاز كبديل متطور لطراز الجيل السابق المعتمد على معالجات Raptor Lake والمتاح بسعر 1735 دولار ويتميز الطراز الجديد بتصميم مدمج وأكثر نحافة بشكل ملحوظ مقارنة بالجيل العاشر لتسهيل حرية الحركة والتنقل

ويضم اللابتوب شاشة أوليد متطورة وبراقة بمقاس 15.3 بوصة وتعمل بدقة عرض فائقة تبلغ 2560×1600 بكسل وتدعم الشاشة معدل تحديث سريع وسلس يبلغ 165 Hz وتصل ذروة السطوع الخارقة إلى 1000 nits عند تشغيل محتوى HDR وحوالي 500 nits في وضع SDR العادي مما يمنح عشاق الألعاب تفاصيل بصرية مبهرة وعميقة للغاية

ويعتمد اللابتوب في قوته التشغيلية على معالج إنتل الحديث Core Ultra 7 251HX المصنع بمعمارية 3 نانومتر ضمن منصة Arrow Lake HX والذي يحتوي على عدد أكبر من الأنوية الموفرة للطاقة لتقديم أداء حوسبة فائق الكفاءة وتم دمج المعالج مع بطاقة الرسوميات الحديثة من إنفيديا GeForce RTX 5060 المخصصة للأجهزة المحمولة والتي تعمل بقدرة أساسية تبلغ 115 W لضمان تشغيل أقوى الألعاب واجتياز أثقل المهام الاحترافية وسلاسة البث المباشر

ويحتوي العتاد الداخلي على بطارية قوية بقدرة 80 Wh مع منفذين لتشغيل أقراص التخزين السريعة من نوع SSD تدعم أحدث أجيال واجهات التوصيل ويتوفر اللابتوب حاليا في السوق الأمريكي بسعر يبلغ 2959 دولار للتكوين المزود بسعة 16 GB من الذاكرة العشوائية وتخطط الشركة لإتاحة خيارات أعلى في وقت لاحق من هذا العام تشمل معالجات Core Ultra 9 290HX Plus وبطاقات RTX 5070 القوية ومساحات تخزينية أكبر لتلبية كافة تطلعات اللاعبين المحترفين