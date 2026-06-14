تكنولوجيا: جوجل تضيف وكلاء ذكاء اصطناعي إلى البحث لمتابعة المعلومات تلقائيًا نيابةً عنك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل ميزة جديدة تحمل اسم “وكلاء البحث” داخل AI Mode، وذلك بعد الكشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2026. وتبدأ الشركة حاليًا بطرح أول نوع من هذه الوكلاء الذكية لمشتركي باقة Google AI Ultra.

وتعمل هذه الوكلاء في الخلفية على مدار الساعة، حيث تتابع مصادر المعلومات المختلفة بشكل مستمر وتبحث عن التحديثات المرتبطة باهتمامات المستخدم أو طلباته المحددة.

وتُعرف الدفعة الأولى باسم “وكلاء المعلومات”، إذ يمكنها مراقبة المدونات والمواقع الإخبارية ومنشورات الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى بيانات الأسواق والتسوق والرياضة في الوقت الفعلي، بهدف رصد أي تغييرات أو مستجدات مرتبطة بالسؤال الذي حدده المستخدم مسبقًا.

وعند العثور على معلومات جديدة، تقدم جوجل ملخصًا موحدًا للتحديثات، مع إمكانية تنفيذ إجراءات مرتبطة بها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم تحديد مواصفات شقة يبحث عنها، ليتولى الوكيل إخطاره تلقائيًا عند ظهور عروض جديدة تتوافق مع متطلباته.

كما يمكن استخدام الميزة لمتابعة أخبار الرياضيين أو المنتجات أو أي موضوع آخر، من خلال أوامر مثل “أبقني على اطلاع” أو “نبّهني عندما”.

وتتفوق هذه الآلية على ميزات المتابعة المجدولة في Gemini بفضل سرعتها وقدرتها على إرسال التحديثات فور حدوثها، بدلًا من الانتظار لمواعيد التحقق الدورية.

وتتوفر وكلاء البحث حاليًا لمشتركي Google AI Ultra، على أن تصل إلى مشتركي Google AI Pro خلال فصل الصيف المقبل.

المصدر