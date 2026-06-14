تكنولوجيا: شركة OneXPlayer تكشف عن أسعار جهاز OneXPlayer X2 Mini Pro المحمول بمواصفات خارقة ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OneXPlayer عن تفاصيل أسعار جهازها المحمول الجديد OneXPlayer X2 Mini Pro وهو كمبيوتر العاب متكامل يأتي مع شاشة بمقاس 8.8 inch من نوع OLED ويمتلك القدرة العالية على تشغيل منصة OpenClaw وبرمجيات المحادثة الآلية بشكل محلي تماما بفضل اعتماده على معالج قوي من نوع AMD Ryzen AI Max+ 388 المكون من ثمانية أنوية و16 خيط معالجة والمقترن بخيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا مع توفير نظام تبريد سائل خارجي اختياري وأعلنت OneXPlayer رسميا عن الأسعار الخاصة بهذا الكمبيوتر الكفي المميز والمجهز بدعم كامل لتشغيل التطبيقات الذكية المحلية وأشهر ألعاب الفيديو الحديثة كما يأتي الجهاز مزودا بلوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل والتركيب ليتشكل كجهاز لوحي من فئة 2 in 1 PC لخدمة المستخدمين

ويعتمد هذا الحاسوب المحمول المتوافق مع برمجيات OpenClaw على شريحة AMD Ryzen AI Max+ 388 التي تعمل بقوة طاقة قصوى تبلغ 120W كمعيار TDP وتصل سرعة المعالجة فيها إلى 5 GHz كتردد معزز وتقدم هذه الرقاقة أداء مذهلا يبلغ 50 NPU TOPS في العمليات الذكية مع قوة إجمالية مشتركة تصل إلى 118 TOPS وهو ما يتفوق بمراحل واسعة على محركات المعالجة العصبية التابعة لشركة أبل في أجهزة Mac Mini M1 to M4 Neural Engines والتي تتراوح قوتها بين 11 و 38 TOPS فقط وتتيح OneXPlayer ميزة النشر بضغطة زر واحدة لنماذج الذكاء الاصطناعي المحلية الشهيرة لتوفير سبل الراحة وتفادي الخطوات المتعددة التي يتطلبها التثبيت اليدوي التقليدي مثلما يحدث عند تثبيت حزمة OpenClaw على معالجات Ryzen AI Max+ CPU

ويشحن جهاز OneXPlayer X2 Mini Pro مع خيارات مساحة تخزين داخلية تبلغ 1 TB أو 2 TB من نوع SSD والتي يمكن ترقيتها وتوسيعها لتصل إلى سعة 4 TB كما يمكن إضافة مساحات تخزين إضافية عبر منفذ مخصص لكروت mini SSD بحجم يصل إلى 2 TB وبطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة تصل إلى 2 TB مما يمنح المستخدم سعة إجمالية هائلة ومدمجة تصل إلى 8 TB وتعتبر هذه المساحة الضخمة خيارا مثاليا وممتازا لتثبيت نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة LLMs بالإضافة إلى تنزيل العديد من ألعاب الفيديو الضخمة من فئة AAA دون القلق من نفاد المساحة

وتم تجهيز جهاز ألعاب الجيمنج المحمول بشاشة عرض متطورة بمقاس 8.8 inch وتدعم معدل تحديث فائق يبلغ 144 Hz VRR OLED بجانب احتواء الهيكل على وحدات تحكم وأزرار ألعاب قابلة للفصل بالكامل وبطارية ضخمة وقابلة للاستبدال من قبل المستخدم تأتي بقدرة 85 Wh وتوفر قاعدة الشحن المرفقة إمكانية اللعب المتواصل دون أي انقطاع وينطلق جهاز OneXPlayer X2 Mini Pro رسميا عبر منصة التمويل الجماعي Indiegogo في يوم 15 يونيو من عام 2026 الحالي حيث سيبدأ سعر الطراز الذي يعتمد على التبريد الهوائي من 2399 دولار للنسخة التي تضم ذاكرة عشوائية 48 جيجا مع مساحة تخزين 1 TB SSD ويصل إلى 2799 دولار للنسخة التي تأتي مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا ومساحة 2 TB في حين يتطلب الحصول على نظام التبريد السائل المطور إضافة مبلغ 60.99 دولار حيث يمكن توصيل الجهاز بقاعدة التبريد السائل الخارجية الاختيارية Frost Bay لتحسين استقرار الأداء لفترات طويلة وللقراء المهتمين فقط بأجهزة الألعاب المحمولة السريعة والمبردة سلكيا يمكنهم النظر في جهاز OneXPlayer Apex PC المعروض للبيع والذي يأتي متوافقا تماما مع منظومة التبريد Frost Bay لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات مجتمع اللاعبين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين