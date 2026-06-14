تكنولوجيا: سامسونج تضيف إلى Galaxy S26 ميزة طال انتظارها سبقت إليها هواتف أندرويد منذ سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت سامسونج إلى سلسلة Galaxy S26 ميزة طال انتظارها من المستخدمين، وهي عرض سرعة الإنترنت بشكل لحظي في شريط الحالة، وهي ميزة توفرت منذ سنوات في العديد من هواتف أندرويد، خاصةً من الشركات الصينية.

وفي السابق، كان الحصول على مؤشر سرعة الشبكة في هواتف Galaxy يتطلب استخدام تطبيقات خارجية أو تعديل النظام عبر صلاحيات متقدمة، إلا أن الأمر أصبح أسهل مع واجهة One UI 9 المبنية على نظام Android 17.

وتتوفر الميزة حاليًا من خلال وحدة QuickStar ضمن تطبيق Good Lock، لكنها تقتصر في الوقت الحالي على الأجهزة التي تعمل بإصدار One UI 9 التجريبي، والذي يتوفر لسلسلة Galaxy S26 في عدد محدود من الأسواق.

وبمجرد تفعيل الخيار، يظهر مؤشر سرعة الإنترنت في الزاوية العلوية من الشاشة، ما يتيح للمستخدمين متابعة سرعة نقل البيانات بشكل مباشر أثناء الاستخدام.

ورغم أن الميزة ليست جديدة في عالم أندرويد، فإن إضافتها أخيرًا إلى هواتف سامسونج تُعد خطوة مرحبًا بها من قبل المستخدمين الذين طالبوا بها لسنوات طويلة.

المصدر