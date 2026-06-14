تكنولوجيا: Lenovo تطرح نسخة كأس العالم من جهاز Legion Tab Gen 3 في أمريكا لكنها لا تستحق الشراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Lenovo جهاز Legion Tab Gen 3 إصدار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بعد الإعلان عنه في وقت سابق من العام ضمن مجموعة منتجات تحمل هوية البطولة، إلا أن النسخة الجديدة لا تقدم مزايا كافية تبرر سعرها المرتفع مقارنة بالإصدار العادي.

ويُباع الجهاز حاليًا بسعر 569.99 دولارًا عبر متجر Lenovo الرسمي، في حين يتوفر الإصدار القياسي بسعر 439.99 دولارًا، ما يجعل الفارق السعري كبيرًا رغم التشابه الكامل تقريبًا بين النسختين.

ويقتصر الاختلاف الأساسي على التصميم الخارجي، حيث يأتي إصدار كأس العالم باللون الأبيض بدلًا من الأسود، إلى جانب مجموعة من الملصقات والخلفيات الحصرية وصندوق يحمل شعارات البطولة. كما تشير Lenovo إلى تضمين غطاء Folio مع الجهاز، دون توضيح ما إذا كان يحمل تصميمًا خاصًا بالبطولة.

أما من ناحية المواصفات، فلا توجد أي تغييرات مقارنة بالنسخة العادية. إذ يضم الجهاز شاشة قياس 8.8 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز، مع دعم HDR10 وسطوع يصل إلى 900 نتس.

ويعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 8 Gen 3، مقترنًا بذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية UFS 4.0 تبلغ 256 جيجابايت.

كما يضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 6550 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن عبر منفذي USB-C.

وتشمل المزايا الأخرى سماعات ستيريو بتقنية Dolby Atmos، وميكروفونين، ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4. وقد أُطلق الجهاز بنظام Android 14، بينما حصل بالفعل على تحديث Android 16، ومن المتوقع أن يتلقى تحديث Android 17 مستقبلًا ضمن سياسة التحديثات المعلنة من Lenovo.

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