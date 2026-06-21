تكنولوجيا: سامسونج تبدأ اختبار واجهة One UI 9 لهواتف Galaxy Z Fold7 وGalaxy A56 وسلسلتي Galaxy S23 وS24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت سامسونج نطاق اختبارات واجهة One UI 9 لتشمل المزيد من أجهزتها، بعد أن اقتصرت النسخة التجريبية حتى الآن على سلسلة Galaxy S26 التي حصلت مؤخرًا على الإصدار التجريبي الثالث من الواجهة الجديدة.

وكشفت معلومات جديدة أن الشركة بدأت بالفعل اختبار One UI 9 على هواتف Galaxy Z Fold7 وGalaxy A56 وسلسلة Galaxy S23، بالإضافة إلى جميع طرازات سلسلة Galaxy S24.

وحملت النسخ التجريبية أرقام إصدارات مختلفة بحسب كل جهاز، حيث ظهر إصدار Galaxy Z Fold7 برقم F966USQUACZF3، بينما حمل Galaxy A56 الإصدار A566BXXUBDZFB، وجاء Galaxy S23 بالإصدار S911BXXUAGZF9.

كما بدأت سامسونج اختبار الواجهة على سلسلة Galaxy S24، إذ ظهرت إصدارات تجريبية جديدة لهواتف Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra وGalaxy S24 FE.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة العمل على One UI 9 لأجهزة أخرى، من بينها سلسلة Galaxy S25 وهواتف Galaxy A16 5G وGalaxy A17 5G وGalaxy A34 وGalaxy A57، إضافة إلى هاتف Galaxy S26 FE الذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد.

ولا يزال من غير الواضح أي الأجهزة ستحصل على النسخة التجريبية التالية بعد سلسلة Galaxy S26، إلا أن التقارير تشير إلى أن أول الهواتف التي ستعمل بواجهة One UI 9 مباشرة عند الفتح ستكون الهواتف القابلة للطي القادمة من سامسونج، وهي Galaxy Z Flip8 وGalaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra، المتوقع الكشف عنها خلال حدث الشركة المرتقب في لندن يوم 22 يوليو.

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