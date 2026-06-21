تكنولوجيا: أبل تعلن نهاية حقبة MDM التقليدي وتتبنى الإدارة التصريحية كمعيار جديد للأجهزة المؤسسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل مجموعة من التحديثات المهمة لفرق تقنية المعلومات مع macOS 27 وiOS 27، مؤكدة الانتقال الكامل إلى نظام الإدارة التصريحية (DDM) ليصبح المعيار الأساسي لإدارة الأجهزة داخل المؤسسات.

وشهد التحديث إنهاء الاعتماد على أساليب إدارة الأجهزة التقليدية، مع نقل إعدادات الإدارة القديمة إلى النموذج الجديد. كما فرضت أبل متطلبات أمان أحدث لخدمات إدارة الأجهزة، ما قد يؤدي إلى تعطل بعض المهام الإدارية لدى الأنظمة غير المتوافقة.

وفي سياق متصل، أوقفت الشركة نظام إدارة تحديثات النظام القديم، وأصبحت المؤسسات مطالبة باستخدام الإدارة التصريحية للتحكم في التحديثات وتطبيقها على الأجهزة.

كما أتاحت أبل تحكمًا أوسع بميزات Apple Intelligence، إذ أصبح بإمكان مسؤولي تقنية المعلومات تفعيل أو تعطيل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Genmoji وImage Playground وWriting Tools وفق سياسات المؤسسة.

ومن الناحية الأمنية، أضافت الشركة أدوات جديدة تسمح بالتحكم في تشغيل التطبيقات ومنع البرامج غير المصرح بها، إلى جانب تحسينات على إدارة الأذونات والخصوصية لتقليل الرسائل والتنبيهات المزعجة للمستخدمين.

كذلك طورت أبل نظام تسجيل الدخول المؤسسي ودعم المصادقة متعددة العوامل، مع تحسينات إضافية لإدارة الأجهزة المشتركة ونقل البيانات بين أجهزة Mac داخل المؤسسات.

واختتمت الشركة التحديثات بإضافة أدوات متقدمة لمراقبة حالة الأجهزة عن بُعد، وجمع السجلات الفنية عند الحاجة، فضلًا عن دعم جديد لتراخيص الاشتراكات البرمجية المجمعة للشركات.

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