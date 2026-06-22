تكنولوجيا: تحديث Android 17 يربك مستخدمي Pixel بمشكلات تجمد الشاشة وضعف التمرير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مستخدمو هواتف Pixel الإبلاغ عن مشكلات مزعجة بعد أقل من أسبوع على إطلاق تحديث Android 17، حيث ظهرت شكاوى تتعلق باستجابة الشاشة اللمسية وسلاسة التمرير.

ووفقًا لتقارير متداولة عبر Reddit، تتوقف الشاشة أحيانًا عن الاستجابة بشكل مؤقت، بينما يواجه بعض المستخدمين مشكلة غريبة تتسبب في قراءة النظام لحركات التمرير بشكل معكوس، إذ يؤدي السحب إلى الأعلى أحيانًا إلى تحرك الصفحة للأسفل والعكس.

وامتدت الشكاوى لتشمل عدة طرازات من هواتف Pixel، من بينها Pixel 10 وPixel 9 وPixel 8 وPixel 7، ما يشير إلى أن المشكلة مرتبطة بالتحديث البرمجي نفسه وليس بعطل في جهاز محدد.

كما أوضح المستخدمون أن هذه الأعطال تظهر في أماكن مختلفة داخل النظام، سواء أثناء استخدام القوائم الأساسية أو تطبيقات الطرف الثالث. في المقابل، لم تُسجل مشكلات مماثلة على هواتف Pixel 6، بينما لم تتأثر الأجهزة الأقدم مثل Pixel 5 وما قبله لعدم حصولها على تحديث Android 17.

واعترفت جوجل بوجود المشكلة، لكنها لم تطلق حتى الآن تحديثًا رسميًا لإصلاحها أو حلاً نهائيًا لها. واكتفت الشركة باقتراح بعض الخطوات المؤقتة، مثل مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق Pixel Launcher أو تشغيل الهاتف في الوضع الآمن.

ومع ذلك، أكد عدد من المستخدمين أن هذه الحلول لم تنجح في معالجة المشكلة بشكل فعّال.

ولهذا، يُنصح المتضررون حاليًا بتجربة الحلول المؤقتة المتاحة أو انتظار التحديث الرسمي المرتقب، بينما قد يكون من الأفضل للمستخدمين الذين لم يثبتوا Android 17 بعد تأجيل التحديث حتى صدور إصلاح رسمي من جوجل.

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