تكنولوجيا: سيارة Tesla على وضع Autopilot تقتحم منزلًا في تكساس وتتسبب في وفاة سيدة تبلغ 76 عامًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصلت الانتقادات الموجهة إلى نظام Autopilot في سيارات Tesla بعد حادث مميت وقع في ولاية تكساس الأمريكية، وأسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا داخل منزلها.

وجاء الحادث مساء الجمعة عندما اصطدمت سيارة Tesla Model 3 بمنزل في مدينة كاتي بسرعة كبيرة، وفقًا لما أعلنته شرطة مقاطعة هاريس.

وأدى الاصطدام إلى إصابة مارثا أفيلا، التي كانت داخل المنزل وقت الحادث، قبل أن تُنقل إلى المستشفى وتُعلن وفاتها لاحقًا.

وأكد سائق السيارة، البالغ من العمر 44 عامًا، أن المركبة كانت تعمل بنظام Autopilot أثناء وقوع الحادث. كما أوضحت السلطات أن السائق لم يُظهر أي علامات على تعاطي الكحول أو المواد المخدرة، ويتعاون حاليًا مع التحقيقات الجارية.

وفي الوقت نفسه، يحقق المسؤولون فيما إذا كان الحادث ناتجًا عن خطأ في قيادة السائق أو عن دور محتمل لنظام Autopilot نفسه.

وتأتي هذه الواقعة في ظل الجدل المستمر حول نظام القيادة المساعد من Tesla، خاصة بعدما خلصت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) خلال عام 2024 إلى أن النظام ارتبط بعدد من الحوادث القاتلة والإصابات الخطيرة، إلى جانب وجود فجوة بين قدرات النظام الفعلية وما يعتقد بعض السائقين أنه قادر على القيام به.

ورغم تسمية النظام بـ Autopilot، تؤكد Tesla أنه ليس نظام قيادة ذاتية كامل، بل تقنية مساعدة تتطلب بقاء السائق منتبهًا ومستعدًا للتدخل في أي وقت أثناء القيادة.

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