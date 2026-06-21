تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتفًا اقتصاديًا جديدًا في أسواق إضافية مع دعم شريحتي اتصال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت شاومي نطاق توفر هاتف Poco C81 Pro ليصل إلى أسواق جديدة، من بينها ألمانيا وإسبانيا، بعد طرحه في أسواق أخرى خلال الفترة الماضية.

وفي ألمانيا، بدأت الشركة بيع الهاتف عبر متجرها الرسمي بسعر 146.90 يورو للنسخة المزودة بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت.

كما أدرجت نسخة أخرى بسعة 128 جيجابايت بسعر أقل من 126 يورو، لكنها غير متوفرة حاليًا. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأخضر والذهبي.

ويعتمد Poco C81 Pro على معالج Unisoc T7250 الموجه للفئة الاقتصادية، والذي يضم نواتين من Cortex-A75 وست أنوية من Cortex-A55.

كما يفتقر الجهاز إلى دعم شبكات 5G، لكنه يوفر ميزة تشغيل شريحتي اتصال، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يرغبون في الفصل بين الاستخدام الشخصي والعملي أو أثناء السفر.

ويأتي الهاتف بشاشة LCD قياس 6.9 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يبلغ 800 نتس في وضع السطوع العالي.

أما على صعيد التصوير، فيضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل الجانبي.

ومن المزايا التي لا تزال متوفرة في الجهاز أيضًا منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، وهي ميزة أصبحت نادرة بشكل متزايد في الهواتف الحديثة.

المصدر