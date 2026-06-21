تكنولوجيا: أبل تقرر الإغلاق النهائي لثلاثة من متاجرها حول العالم.. وهذه القائمة كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اغلقت أبل ثلاثة من متاجرها في الولايات المتحدة بشكل نهائي، وذلك بعد إعلانها عن القرار في أبريل الماضي، ليشمل متاجر تقع في ولايات كونيتيكت وميريلاند وكاليفورنيا.

وتضم قائمة المتاجر التي أغلقت أبوابها نهائيًا كلًا من متجر Towson Town Center في ولاية ميريلاند، ومتجر North County في مدينة إسكونديدو بولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى متجر Trumbull في ولاية كونيتيكت.

وعزت أبل قرار الإغلاق إلى تراجع أوضاع مراكز التسوق التي تحتضن هذه الفروع، إلى جانب مغادرة عدد من المتاجر والعلامات التجارية الأخرى، وهو ما أثر على النشاط التجاري في تلك المواقع.

وأكدت الشركة أنها تواصل الاستثمار في توسيع شبكة متاجرها وتحسين تجربة العملاء، لكنها تراجع مواقعها الحالية باستمرار لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.

وشهدت بعض هذه المراكز التجارية تحديات مالية واضحة خلال الفترة الأخيرة، إذ واجه Trumbull Mall أزمات مالية كبيرة بعد تعثره في سداد قروض تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار، بينما فقد Towson Town Center عدة متاجر بارزة خلال العام الجاري.

ومن جهة أخرى، أوضحت أبل أن موظفي متجري Trumbull وNorth County سيتمكنون من الانتقال إلى متاجر أبل القريبة، في حين سيُطلب من موظفي متجر Towson Town Center التقدم للوظائف الشاغرة داخل الشركة وفقًا للاتفاقية النقابية المعمول بها.

ويحظى متجر Towson Town Center بأهمية خاصة، إذ كان أول متجر تابع لأبل في الولايات المتحدة يصوت لصالح الانضمام إلى نقابة عمالية عام 2022. ولهذا السبب أثار قرار إغلاقه انتقادات حادة من النقابة وبعض المشرعين، الذين اعتبروا الخطوة مثيرة للجدل.

كما أكدت النقابة أن الاتفاقية الحالية تُلزم أبل بتوفير فرص انتقال للموظفين إذا افتتحت متجرًا جديدًا ضمن نطاق 50 ميلًا من الموقع المغلق، إلا أن الشركة لا تخطط حاليًا لافتتاح أي فرع جديد في المنطقة.

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