تكنولوجيا: واتساب يختبر فقاعات رسائل متحركة جديدة على آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة على هواتف آيفون تعيد تأثيرات الحركة إلى فقاعات الرسائل، وذلك من خلال أحدث نسخة تجريبية متاحة عبر منصة TestFlight.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من طرح الإعداد نفسه في النسخة التجريبية الخاصة بنظام اندرويد، حيث أضاف التطبيق خيارًا جديدًا ضمن إعدادات الدردشات يتيح للمستخدمين تشغيل أو إيقاف تأثيرات حركة الرسائل حسب رغبتهم.

وبفضل هذا التحديث، أصبح قسم Animations في إعدادات واتساب يتضمن خيارًا مخصصًا للرسائل إلى جانب الخيارات الحالية الخاصة بالرموز التعبيرية والملصقات وصور GIF المتحركة.

وكان واتساب قد أزال تأثيرات حركة الرسائل من تطبيق iOS في تحديث سابق، لتظهر الرسائل بعد ذلك بشكل مباشر دون أي مؤثرات بصرية. أما الآن، فتعمل الشركة على إعادة الميزة ولكن بأسلوب مختلف مع توفير خيار مستقل للتحكم بها.

ووفقًا للمعلومات المكتشفة في الإصدار التجريبي 26.24.10.70، لم تعد فقاعة الرسالة تظهر بشكل فوري كما كان يحدث سابقًا، بل تظهر تدريجيًا عبر تأثير تلاشي خفيف مع تكبير بسيط قبل استقرارها داخل المحادثة.

وحاليًا، تقتصر الميزة على عدد محدود من المختبرين ضمن برنامج واتساب التجريبي، بينما لم تكشف الشركة بعد عن موعد طرحها رسميًا لجميع المستخدمين. ومع ذلك، فإن بدء اختبارها على كل من آيفون واندرويد يشير إلى أن إطلاقها العام قد لا يكون بعيدًا.

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