تكنولوجيا: جوجل تُسدل الستار على Nest Mini وتلمّح إلى بداية جيل جديد من الأجهزة المنزلية الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن موعد إطلاق جهاز Google Home Speaker الجديد، بالتزامن مع إنهاء حقبة مكبر الصوت الشهير Nest Mini الذي حقق نجاحًا واسعًا خلال السنوات الماضية، ما يضع تشكيلة الشركة المنزلية الذكية في مرحلة انتقالية غير واضحة.

وجاء القرار ليترك فجوة ملحوظة في خط إنتاج جوجل، إذ قدّمت الشركة جهازًا جديدًا لا يبدو أنه يقدّم بديلًا مباشرًا لـ Nest Mini، ما يثير تساؤلات حول توجهها القادم في سوق السماعات الذكية المنزلية.

ويشير هذا التحول إلى أن جوجل تعيد رسم استراتيجيتها في هذا القطاع، حيث يبدو أن سماعة Google Home Speaker تمثل بداية جيل جديد من الأجهزة، بدلًا من مجرد تحديث مباشر للأجهزة السابقة.

وبينما لم توضح الشركة بعد بشكل كامل طبيعة الفئة المستهدفة أو مدى انتشار الجهاز الجديد، يرى البعض أن التصميم الجديد قد لا يكون مناسبًا لجميع المستخدمين، ما يزيد من حالة الترقب حول مستقبل أجهزة Nest بشكل عام.

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