تكنولوجيا: تسريب: Galaxy S27 Pro قد يحصل على ميزة لحماية الشاشة من أعين المتطفلين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تستعد لتوسيع ميزة حماية الخصوصية على الشاشة لتشمل المزيد من هواتفها الرائدة، بعدما كانت حصرية في السابق على Galaxy S26 Ultra.

ووفقًا للمسرب Digital Chat Station، تختبر سامسونج حاليًا ميزة Privacy Display على مستوى العتاد لهاتف Galaxy S27 Pro المرتقب، وهي التقنية التي تهدف إلى إخفاء محتوى الشاشة عن الأشخاص المحيطين بالمستخدم وتقليل إمكانية التطفل على ما يُعرض عليها.

وكان Galaxy S26 Ultra أول هاتف من سامسونج يحصل على هذه الميزة، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا بفضل قدرتها على تعزيز الخصوصية أثناء استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

وفي سياق متصل، تشير الشائعات إلى أن Galaxy S27 Pro سيأتي بشاشة قياسها 6.47 بوصة، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

كما يُتوقع أن يضم نظام كاميرات خلفية ثلاثيًا مشابهًا لما سيقدمه Galaxy S27 Ultra، مع احتمال استخدام مستشعر مختلف للكاميرا المقربة.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج عن سلسلة Galaxy S27 خلال الأشهر الأولى من عام 2027، مع توقعات بأن يكون إصدار Pro إضافة جديدة إلى تشكيلة الهواتف الرائدة للشركة.

المصدر