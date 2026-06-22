تكنولوجيا: هاتف Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ هواتف Honor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor رسميًا هاتف X80 Pro Max في السوق الصينية بعد سلسلة طويلة من التسريبات، ليأتي مزودًا بأكبر بطارية قدمتها الشركة في هاتف ذكي حتى الآن.

ويحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 11,000 مللي أمبير، وهي من أكبر السعات التي وصلت إلى الهواتف الذكية التجارية حتى الآن. كما تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 90 واط، إلى جانب الشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط.

وفي الواجهة الأمامية، زودت Honor الهاتف بشاشة LTPS AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1280×2788 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. وتصل ذروة السطوع إلى 10,000 نتس، وإن كان هذا الرقم يتحقق في مناطق محدودة أثناء تشغيل محتوى الفيديو.

أما على مستوى التصوير، فيضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعتمد Honor X80 Pro Max على معالج Snapdragon 6 Gen 5، مع خيارات تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

كما يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة MagicOS 10، ويأتي مزودًا بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، إلى جانب حصوله على تصنيفي IP68 وIP69K لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي الأسود والبرتقالي والأحمر والرمادي، بينما يبدأ سعر النسخة الأساسية المزودة بذاكرة 8/128 جيجابايت من 1,999 يوان صيني، مع طرحها حاليًا بسعر ترويجي يبلغ 1,699 يوان.

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