تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف خطة طرح تحديث Windows 11 إصدار 26H2 للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مايكروسوفت رسميًا عن آلية طرح تحديث Windows 11 إصدار 26H2، موضحةً تفاصيل عملية التحديث وخطط التوزيع قبل إطلاقه للمستخدمين خلال النصف الثاني من العام.

وأتاحت الشركة الإصدار الجديد حاليًا للاختبار عبر قناة Experimental ضمن برنامج Windows Insider، بهدف منح المستخدمين والمطورين فرصة مبكرة لتجربة المزايا الجديدة والتحقق من توافق التطبيقات.

وفي إطار استراتيجية التحديثات الأخيرة، ستعتمد مايكروسوفت مجددًا على أسلوب حزمة التفعيل (Enablement Package)، ما يعني أن الأجهزة التي تعمل بالفعل بإصدارات حديثة مثل Windows 11 24H2 و25H2 ستنتقل إلى الإصدار 26H2 من خلال تنزيل صغير الحجم، بدلًا من تثبيت نسخة نظام كاملة.

وبفضل اعتماد هذه الإصدارات على قاعدة برمجية مشتركة، ستتم عملية التحديث بشكل مشابه للتحديثات الشهرية المعتادة، دون الحاجة إلى إعادة تثبيت النظام أو تنفيذ عمليات ترحيل معقدة داخل بيئات العمل.

ومن ناحية الدعم، سيؤدي تثبيت Windows 11 26H2 إلى إعادة ضبط فترة الدعم الرسمية للأجهزة المؤهلة. وستحصل إصدارات Home وPro وPro Education وPro for Workstations على 24 شهرًا من الدعم، بينما ستحصل إصدارات Enterprise وEducation وIoT Enterprise وEnterprise Multi-session على 36 شهرًا من التحديثات والدعم.

كما سيتمكن مسؤولو تقنية المعلومات من إدارة عملية التوزيع عبر أدوات مايكروسوفت المختلفة، مثل Microsoft Intune وWindows Autopatch وWindows Server Update.

في المقابل، أوضحت الشركة أن الأجهزة العاملة بإصدار Windows 11 26H1 لن تتمكن من الانتقال إلى 26H2 عبر حزمة التفعيل نفسها، وذلك بسبب اعتماد الإصدار 26H1 على فرع برمجي مختلف عن الإصدارات 24H2 و25H2 و26H2.

ولهذا السبب، ستحتاج تلك الأجهزة إلى مسار ترقية منفصل في المستقبل، بينما توصي مايكروسوفت المؤسسات بالبدء في اختبار التحديث مبكرًا للتحقق من توافق التطبيقات والأنظمة قبل وصوله إلى مرحلة الإطلاق الأوسع.

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