تكنولوجيا: تسريب: Xiaomi 18 Pro قد يحصل على ميزة لحماية الشاشة من أعين المتطفلين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن شاومي تستعد لإضافة ميزة حماية الخصوصية على الشاشة إلى سلسلة Xiaomi 18 Pro المرتقبة، في خطوة قد تجعلها من أوائل الشركات التي تقدم هذه التقنية على مستوى العتاد خارج سامسونج.

وذكر المسرب المعروف Digital Chat Station أن شاومي تختبر حاليًا شاشة جديدة بدقة 2K لإحدى هواتف الفئة Pro القادمة، مع دمج تقنية Privacy Display المشابهة لتلك الموجودة في Galaxy S26 Ultra.

وأوضح المسرب أن التقنية الجديدة تعتمد على مزيج من الحلول البرمجية والمكونات المادية داخل الشاشة، بهدف الحد من قدرة الأشخاص المحيطين بالمستخدم على رؤية المحتوى المعروض على الشاشة.

ورغم أن التسريب لم يذكر سلسلة Xiaomi 18 Pro بالاسم بشكل مباشر، فإن التعليقات المصاحبة للمنشور على منصة Weibo تشير إلى أن الحديث يدور حول هواتف شاومي الرائدة القادمة، والتي يُتوقع الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، تشير الشائعات إلى أن هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max سيحافظان على الشاشة الخلفية الثانوية التي ظهرت في الجيل السابق، مع زيادة حجمها إلى 4 بوصات.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتفان بمعالجات Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الجديدة، على أن يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة قياس 6.3 بوصة وبطارية بسعة لا تقل عن 7000 مللي أمبير، بينما قد يحصل Xiaomi 18 Pro Max على شاشة أكبر بقياس 6.9 بوصة.

وتضيف التسريبات أن الهاتفين قد يضمان كاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتهما في التصوير ضمن فئة الهواتف الرائدة.

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