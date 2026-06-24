تكنولوجيا: هواوي تكشف رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Huawei Qingyun H3550 بتصميم مستوحى من Apple Watch وشاشة فائقة السطوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المحتمل ألا يكون من قبيل المصادفة أن يتميز جهاز Huawei Qingyun H3550 الجديد كليا بتصميم يذكرنا بساعة Apple Watch Series 11 والمتاحة بسعر 279 دولار بدءا من الهيكل المستطيل المستدير بشكل مكثف إلى موضع التاج الرقمي والزر الجانبي وتأتي الساعة الذكية بسماكة تبلغ 9.5 mm وهي مصنوعة من الألمنيوم كما أن الهيكل مقاوم للماء حتى عمق 5 ATM مما يعني أنه يمكن ارتداء الساعة حتى أثناء السباحة للمستعرضين

وقامت شركة Huawei بتجهيز الجهاز مع شاشة عرض بمقاس 1.82 inch من نوع لوحات AMOLED وتتميز بدقة تصل إلى 480×408 pixels وسطوع مذهل يبلغ 2500 nits مما يضمن بقاء الشاشة قابلة للقراءة بشكل ممتاز حتى تحت أشعة الشمس المباشرة أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق ويتكون مستشعر معدل ضربات القلب من ستة مصابيح من فئة LEDs وستة ثنائيات ضوئية تم تصميمها لجمع البيانات بدقة استثنائية وفائقة ويمكن للساعة الذكية أيضا قياس تشبع الأكسجين في الدم وتتبع جودة النوم وتتميز الساعة بوجود مدرب تمارين افتراضي يشبه شخصية الباندا الكرتونية وتم تصميمه في المقام الأول لعرض التمارين التي يمكنك القيام بها في مكتبك دون أي تحضير مسبق وبفضل وجود وحدة تحديد المواقع GPS يمكن لساعة Huawei Qingyun H3550 تتبع المسافات المقطوعة أثناء ركوب الدراجات والجري حتى بدون استخدام هاتف كما يتيح شريحة الاتصال القريب NFC إجراء عمليات الدفع اللاتلامسية ويسمح باستخدام الساعة الذكية كمفتاح رقمي وتزعم هواوي أن عمر البطارية يصل إلى عشرة أيام في وضع توفير الطاقة أو سبعة أيام مع الاستخدام العادي أو أربعة أيام كاملة عند تفعيل وضع الشاشة الدائمة

وحتى الآن لم تؤكد هواوي تفاصيل رسمية بشأن الأسعار ومواعيد التوفر في الأسواق لساعتها الذكية الجديدة Qingyun H3550 وتستهدف الساعة بشكل خاص عملاء قطاع الأعمال والشركات والذين يمكنهم من بين أشياء أخرى تخصيص العبوات الخارجية والشعار الذي يظهر عند تشغيل الساعة بالإضافة إلى تخصيص واجهات الساعة والأحزمة المرفقة عند شراء الساعة الذكية للموظفين

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