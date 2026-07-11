تكنولوجيا: شركة TCL تطلق شاشة الألعاب الجديدة 27P2A Ultra بتقنية Mini LED ووضع مزدوج يصل بمعدل التحديث إلى 1080Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة TCL شاشتها المتطورة الجديدة 27P2A Ultra داخل السوق الصيني وتمثل هذه الشاشة ترقية قوية مقارنة بطراز Pro السابق الذي أطلقته الشركة عالمياً وتأتي الشاشة مجهزة بلوحة عرض من نوع Mini LED تدعم نظام التشغيل المزدوج حيث يمكنها تحقيق معدل تحديث فائق يصل إلى 1080Hz وعلى الرغم من القوة الكبيرة لهذا الرقم إلا أن اللوحة لا يمكنها بلوغ معدل 1080Hz إلا عند تشغيل وضع الدقة المنخفضة 720p وقد يشكل العمل بدقة HD العادية على شاشة بمقاس 27 inch عائقاً لبعض المستخدمين ولكن الجانب الإيجابي يكمن في قدرة الشاشة على العمل بدقة QHD العالية ومع معدل تحديث ممتاز يبلغ 550Hz وهو ما يعد رقماً مذهلاً أيضاً

وتسلط الشركة الضوء على تقنية ضبط الصور الخاصة بها Tmoc Super Dynamic Sharpness والتي تعمل على تحسين السطوع والوضوح وإبراز التفاصيل الدقيقة للمحتوى المعروض وتؤكد TCL كذلك أن التأثيرات الديناميكية المتطورة MPRT-Plus ستتولى مهمة القضاء على ضبابية الحركة وتقليل تأثيرات الظلال أثناء اللعب السريع وفيما يتعلق بمستويات الإضاءة فإن شاشة الألعاب الجديدة قادرة على الوصول إلى سطوع يبلغ 800 nits وحصلت بشكل رسمي على شهادة الاعتماد DisplayHDR 600 وتدعم الشاشة تقنية التعتيم المستمر DC dimming بجانب ميزات وخصائص أخرى تركز على راحة العين لضمان تجربة مشاهدة مريحة وصحية خلال جلسات اللعب الطويلة

أما بالنسبة للمحترفين وصناع المحتوى فإن هذه الشاشة المعتمدة على تقنية Mini LED تغطي نسبة 95% من النطاق اللوني الواسع DCI-P3 وتوفر تغطية بنسبة 99% لمعيار الألوان sRGB القياسي مما يجعلها صالحة للعمل كشاشة دقيقة الألوان لإنجاز المهام الاحترافية المختلفة وتشتمل الشاشة على مزايا أخرى بارزة تتضمن حاملاً قابلاً للتعديل ودعماً كاملاً لتقنيات منع تمزق الإطارات FreeSync Premium وأيضاً G-Sync مع التمتع بتصميم خارجي أنيق وانطلقت شاشة TCL 27P2A Ultra في الصين بسعر يبلغ $588 ولا توجد حتى الآن أنباء رسمية بشأن موعد توفرها في الأسواق العالمية علماً بأن الشركة كانت قد جلبت طراز Pro سابقاً للأسواق الدولية تحت اسم 27G64 والمعروض حالياً بسعر يبلغ $299.99