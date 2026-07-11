تكنولوجيا: مسؤولو سوني يبيعون أسهمهم بعد إعلان إنهاء إصدار ألعاب PlayStation على الأقراص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - باع عدد من كبار مسؤولي سوني جزءًا من أسهمهم في الشركة، وذلك بعد أيام من إعلان PlayStation إيقاف إصدار الألعاب الجديدة على الأقراص ابتداءً من يناير 2028، وهي الخطوة التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات بين اللاعبين.

وكانت التقارير قد كشفت في وقت سابق أن الرئيس التنفيذي لسوني هيروكي توتوكي باع أكثر من نصف حصته في الشركة، حيث تخلّص من 225 ألف سهم بعد يومين فقط من الإعلان، في صفقة بلغت قيمتها نحو 4.73 مليون دولار.

ولم يقتصر الأمر على توتوكي، إذ باع عدد من التنفيذيين الآخرين أيضًا جزءًا من أسهمهم خلال الفترة نفسها، من بينهم توشيموتو ميتومو، كبير مسؤولي الاستراتيجية في سوني، الذي باع 25 ألف سهم بقيمة تقارب 525 ألف دولار.

كما باع الرئيس التنفيذي لشركة Sony Pictures Entertainment، رافي أهوجا، نحو 36,826 سهمًا بقيمة تُقدّر بحوالي 776 ألف دولار، فيما باع الرئيس التنفيذي لشركة Sony Music Publishing، جون بلات، 16,512 سهمًا بقيمة تقارب 349 ألف دولار.

ورغم أن صفقة توتوكي كانت الأكبر بين جميع العمليات المعلنة، فإن قيام عدة مسؤولين ببيع أسهمهم بعد إعلان التخلي عن الألعاب الفيزيائية لفت انتباه المستثمرين واللاعبين على حد سواء.

وفي المقابل، لا يزال العديد من عشاق PlayStation يأملون في تراجع سوني عن قرارها والاستمرار في دعم الإصدارات الفيزيائية، إلا أن التقارير تشير إلى أن الشركة تمضي قدمًا في خطتها للتحول الكامل إلى التوزيع الرقمي، وهو توجه كانت تعمل عليه منذ فترة.

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