تكنولوجيا: نظارة Samsung Galaxy XR تصل أخيرًا إلى المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج رسميًا نظارة Galaxy XR في المملكة المتحدة، بعد توفرها سابقًا في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك عبر متجرها الإلكتروني، عقب فتح باب الطلب المسبق منذ منتصف يونيو.

ويبلغ السعر الرسمي للنظارة 1,699 جنيهًا إسترلينيًا، فيما يحصل المشترون لفترة محدودة على حزمة Explorer Pack مجانية، والتي تقول سامسونج إن قيمتها تصل إلى 665 جنيهًا إسترلينيًا.

وتتضمن الحزمة اشتراكًا لمدة 12 شهرًا في خدمات Google AI Pro وYouTube Premium وGoogle Play Pass وCalm Premium، إلى جانب Project Pulsar من Adobe، بالإضافة إلى لعبتي NFL PRO ERA وتجربة Asteroid التفاعلية.

وتوفر Galaxy XR عمر بطارية يصل إلى ساعتين ونصف، وتعتمد على معالج Snapdragon XR2+ Gen 2، كما تأتي بشاشات 4K Micro-OLED.

كما طرحت سامسونج حقيبة Galaxy XR ووحدات التحكم الخاصة بالنظارة بسعر 249 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهما، مع خصم 30% حتى 30 سبتمبر.

وتقدم الشركة أيضًا خصمًا بنسبة 10% على النظارة عند شرائها مع أي هاتف من سلسلة Galaxy حتى 4 أغسطس، إضافة إلى خصم مماثل على ساعات Galaxy Watch أو سماعات Galaxy Buds عند شرائها مع النظارة حتى 30 سبتمبر.

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