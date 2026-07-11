تكنولوجيا: لينوفو تستعرض جهاز Legion Y700 Ultimate المخصص للألعاب في فيديو رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت لينوفو جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب Legion Y700 Ultimate في فيديو تشويقي، وذلك بعد أن أكدت في وقت سابق أن الإعلان الرسمي عنه سيتم خلال شهر أغسطس.

ويبدو أن الجهاز سيحمل اسم Legion Y700 Ultimate، رغم أن التسمية جاءت عبر ترجمة آلية من الصينية، ما يعني أنها قد تختلف عند الإطلاق الرسمي.

ويأتي الجهاز بدعم اتصال 5G، مع فتحة SIM فعلية إلى جانب eSIM، كما يدعم تشغيل الشريحتين في وضع الاستعداد المزدوج (Dual SIM Dual Standby).

كما أجرت لينوفو بعض التعديلات على التصميم مقارنةً بجهاز Legion Y700 (Gen 5) الذي طُرح في مارس الماضي دون دعم لشبكات 5G، مؤكدة أن تصميم الهوائيات الجديد يضمن الحفاظ على جودة الاتصال مهما كانت طريقة إمساك المستخدم بالجهاز.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن بقية المواصفات، لذلك لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجهاز سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الموجود في الإصدار السابق.

ورغم ذلك، تشير اللقطات إلى احتفاظ الجهاز بحجمه الصغير وسهولة حمله، فيما يُذكر أن Legion Y700 (Gen 5) يأتي بشاشة قياس 8.8 بوصة بدقة 1904 × 3040 بكسل.

وأكدت لينوفو أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول الجهاز خلال الفترة المقبلة.

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