تكنولوجيا: تسريب: سامسونج تستعد لإطلاق SmartTag 3 بالتزامن مع Galaxy S26 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق الجيل الجديد من جهاز التتبع SmartTag 3، بالتزامن مع الإعلان المرتقب عن Galaxy S26 FE.

ويأتي ذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على إطلاق SmartTag 2، الذي حظي بتقييمات إيجابية بفضل تكامله مع شبكة SmartThings Find، ما يتيح للمستخدمين العثور على مقتنياتهم بسهولة عبر هواتف Galaxy.

ومن أبرز مميزات الإصدار الحالي عمر البطارية الطويل، الذي يتراوح بين 500 و700 يوم باستخدام بطارية CR2032 القابلة للاستبدال، إضافة إلى تصميمه المزود بفتحة مدمجة لتثبيته بالمفاتيح أو الأغراض الشخصية.

في المقابل، يعاني الجهاز من بعض القيود، أبرزها اقتصار دعمه على هواتف سامسونج Galaxy، ما يجعله غير متوافق مع هواتف iPhone أو معظم أجهزة أندرويد الأخرى.

كما أن شبكة التتبع الخاصة به أصغر من شبكة Find My الخاصة بأبل لاعتمادها فقط على أجهزة Galaxy القريبة، وهو ما قد يؤدي إلى تحديثات أقل دقة في المناطق التي تنتشر فيها هواتف سامسونج بشكل محدود. كذلك يعتمد الجهاز على معيار Bluetooth 5.3 الذي أصبح أقل حداثة مقارنةً بالإصدارات الأحدث.

وكان المسرب المعروف Roland Quandt قد لمح إلى قرب إطلاق خليفة للجهاز، يُرجح أن يحمل اسم SmartTag 3، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول مواصفاته.

ورغم غياب المعلومات الرسمية، تثير هذه التسريبات التوقعات بأن الإصدار الجديد قد يعالج بعض أوجه القصور في الجيل السابق.

كما لا يزال موعد إطلاق Galaxy S26 FE غير محسوم، إذ تشير بعض التقارير إلى إمكانية الإعلان عنه خلال حدث Galaxy Unpacked في 22 يوليو، بينما تتوقع تقارير أخرى وصوله بين سبتمبر وأكتوبر، وهو الموعد المعتاد لإطلاق هواتف فئة FE.

المصدر