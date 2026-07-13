تكنولوجيا: لينوفو تطلق نسخة محدثة من حاسوب الألعاب Legion Pro 7 عالميا بمعالج أقوى وذاكرة تبلغ 64 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عاد حاسوب Legion Pro 7 للظهور مجددا مع ما يشبه تحديث منتصف الجيل حيث تم إطلاق طراز Legion Pro 7 16IAX10H في الأصل في أوائل عام 2025 ولم يعان من أي تنازلات تقريبا عندما تمت مراجعته بعد بضعة أشهر مع معالج Core Ultra 9 275HX وبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 5080 للمحمول والمعروضة حاليا بسعر 3199 دولار

وكان هذا الأمر صحيحا حتى بعد مرور عام كامل عند إعادة تقييم طراز Legion Pro 7 16IAX10H ومقارنته بالمنافسين الأحدث ومع ذلك قامت لينوفو بتحديث Legion Pro 7 ليضم خيار معالج أكثر قوة حيث تبيع الآن حاسوب الألعاب بمقاس 16 inch مع معالج Core Ultra 9 290HX Plus وهو معالج Arrow Lake HX أحدث أطلقته شركة Intel في شهر مارس

ووفقا لاختبارات الأداء فإن معالج Core Ultra 9 290HX Plus يمنح طراز Legion Pro 7 16IAX10H أداء أعلى بنسبة 7% تقريبا مقارنة بالطراز المزود بمعالج Core Ultra 9 275HX والذي كان يمثل وحدة المراجعة الخاصة بنا لعام 2025 ويأتي هذا التكوين الجديد بتكلفة عالية للغاية

و تبيع لينوفو طراز المعالج Core Ultra 9 290HX Plus في اوروبا مع بطاقة GeForce RTX 5080 وذاكرة 64 GB ووحدة تخزين بمساحة 1 TB من نوع PCIe Gen 5 SSD وشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 240 Hz وبينما يباع الحاسوب المحمول بسعر 4299 يورو في ايطاليا فقد انخفض سعره بالفعل من 5299 يورو إلى 3799 يورو في المانيا وفي المقابل تطلب لينوفو سعرا يبلغ 5578 دولار للحصول على مواصفات مماثلة في امريكا ولكن بذاكرة تبلغ 32 GB بدلا من 64 GB

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