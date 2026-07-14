تكنولوجيا: أيسر تطلق حاسوب ألعاب جديدا بسعر مناسب مقاس 16 inch مع بطاقة Nvidia GeForce RTX 5050 وشاشة بمعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل أيسر توسيع تشكيلة حواسيبها المحمولة Nitro V 16 في سوق امريكا وفي وقت سابق من هذا الأسبوع فتحت الشركة باب الطلبات المسبقة لتكوينين أعلى أداء من جهاز Nitro V 16 AI بمعالجات AMD وبطاقات رسوميات GeForce RTX 5070 و GeForce RTX 5060 وبأسعار تبلغ 2099.99 دولار و 1899.99 دولار على التوالي والآن أضافت أيسر بهدوء بديلا أكثر ملاءمة من حيث السعر حيث يكلف طراز Nitro V 16 ANV16-I31-54PT الجديد 1199.99 دولار ويستبدل شرائح AMD Ryzen AI بمعالج Intel Core 5 210H وهو معالج Raptor Lake-H ثماني النواة مع 16 thread وسرعات تعزيز تصل إلى 4.8 GHz وقوة أساسية مقدرة بنحو 45 W

و لا يزال معالج Core 5 210H يقدم تحسنا ملحوظا مقارنة بمعالج Core i5-13420H الأقدم بفضل سرعات التعزيز الأعلى وفي الاختبارات تبين أن المعالج يتفوق على معالج Ryzen AI 5 330 بنسبة 50% تقريبا على الرغم من أنه يميل إلى استهلاك طاقة أكبر ومع ذلك تقوم أيسر أيضا بدمج المعالج مع بطاقة الرسوميات للمحمول Nvidia GeForce RTX 5050 والتي تم تكوينها بقوة رسوميات تصل إلى 95 W

وفي جوانب أخرى يأتي الحاسوب المحمول مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 GB من نوع DDR5 memory ووحدة تخزين بمساحة 512 GB من نوع PCIe 4.0 SSD وبينما تعد سعة الذاكرة متواضعة إلى حد ما وفقا لمعايير الألعاب الحالية فإن بقية الحزمة قوية بالنسبة للسعر بما في ذلك شاشة IPS بمقاس 16 inch ودقة تبلغ 1920x 1200 ومعدل تحديث 165 Hz وتتضمن أيسر أيضا بطارية بقدرة 76 Wh ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB مقسمة إلى أربع مناطق ونظام تبريد بمروحتين dual fan

وبالنسبة للاتصال يقدم جهاز Nitro V 16 منفذ USB-C 3.2 Gen 2 يدعم تقنية 100 W Power Delivery ومنفذ USB-A 3.2 Gen 2 ومنفذين USB-A 3.2 Gen 1 ومنفذ HDMI 2.1 ومقبس صوت 3.5 mm ومنفذ Gigabit Ethernet وتم إدراج جهاز Acer Nitro V 16 ANV16-I31-54PT الآن بسعر 1199.99 دولار ولكنه مميز حاليا بعبارة Temporarily out of stock