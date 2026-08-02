قبل أيام من الإصدار.. Beast of Reincarnation تقع ضحية القرصنة وتتسرب عبر الإنترنت

ضحايا التسريبات

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - تعرضت لعبة Beast of Reincarnation، القادمة من استوديو Game Freak، لتسريب مبكر على الإنترنت قبل أيام قليلة من موعد إصدارها الرسمي، لتصبح متاحة للتنزيل والتجربة عبر نسخ مقرصنة، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة التسريبات التي طالت عددًا من أبرز الألعاب خلال عام 2026.ووفقًا لتقارير متداولة، تمكن بعض المستخدمين من تشغيل اللعبة قبل موعد إطلاقها الرسمي المقرر في 4 أغسطس، حيث ستصدر على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X|S، بالإضافة إلى الحاسب الشخصي عبر منصة Steam.ولا تزال أسباب التسريب غير معروفة بشكل رسمي، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى احتمال ارتباطه بملفات التحميل المسبق (Preload) الخاصة بإصدار Steam، والتي يُعتقد أنها استُخرجت بطرق غير مشروعة قبل موعد الإطلاق.ولا تُعد Beast of Reincarnation أول لعبة تواجه هذا السيناريو خلال العام الحالي، إذ سبقتها عدة عناوين بارزة تعرضت للتسريب قبل طرحها رسميًا، من بينها Forza Horizon 6 وSubnautica 2، وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه استوديوهات التطوير في حماية ألعابها من التسريبات والقرصنة قبل الإطلاق.