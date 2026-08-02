انخفاض سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد.. انخفاض في البنوك المصرية ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية.سجل سعر الريال، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 13.60 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.يتداول سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، عند 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك مصر، 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.سجل سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأحد، 13.56 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، 13.47 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.سجل سعر الريال، اليوم الأحد، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.61 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، 13.35 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.